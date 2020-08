Napoli Teatro Festival Italia, parte a settembre la sezione internazionale (Di venerdì 21 agosto 2020) Il provocatorio artista belga Jan Fabre, la pluripremiata attrice britannica Charlotte Rampling, il famoso coreografo greco Dimitris Papaioannu, pioniere della danza contemporanea, il regista siriano Ramzi Choukair e quello kuwaitiano Sulayman Al-Bassam, entrambi per la prima volta in Italia con due visioni della scena postcoloniale contemporanea. Sono questi i maestri del Teatro mondiale che daranno vita alla sezione internazionale del Napoli Teatro Festival Italia, che si compone di 5 eventi, il primo a settembre, l’ultimo a febbraio. Una sezione che completa l’edizione 2020 della manifestazione, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania, con il contributo ... Leggi su ildenaro

