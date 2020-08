Napoli, Scampia: Arrestato 37enne mentre conta le dosi. IL NOME (Di venerdì 21 agosto 2020) Napoli, Scampia: Il 37enne Arrestato era in via Fava tra i palazzi del locale complesso popolare. I carabinieri lo hanno notato mentre contava alcuni involucri. I Carabinieri della Stazione di Scampia hanno Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Diego Norcaro, 37enne del quartiere di Poggioreale già noto alle ffoo. L’uomo era in … Leggi su 2anews

fattidinapoli : Napoli: Beccato a Scampia con 50 dosi di hashish e 20 di marijuana - - hugmeaj_ : @tatafilters Provincia di Napoli, ma scampia è praticamente la mia seconda casa, sono spesso li - Scisciano : Campania, Parco Ciro Esposito. Cirillo (M5S):”Ripristinare l’accesso ai disabili”: Il consigliere regionale “A Scam… - Notiziedi_it : Scampia sicura, apre a Napoli cantiere per videosorveglianza stradale - Notiziedi_it : Scampia sicura, apre a Napoli cantiere per videosorveglianza stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Scampia Napoli, Scampia: beccato mentre conta le dosi Privacy e Sicurezza Napoli: Comuni metropolitani al posto delle Municipalità

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, candidato in Campania per Forza Italia alle prossime elezioni regionali, a pochi mesi dalle elezioni amministrative che riguarderanno anche ...

Sorpreso mentre conta le dosi: arrestato pusher 37enne

NAPOLI, SCAMPIA- I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Diego Norcaro, 37enne del quartiere di Poggioreale già noto alle forze dell'ordine.L’ ...

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, candidato in Campania per Forza Italia alle prossime elezioni regionali, a pochi mesi dalle elezioni amministrative che riguarderanno anche ...NAPOLI, SCAMPIA- I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Diego Norcaro, 37enne del quartiere di Poggioreale già noto alle forze dell'ordine.L’ ...