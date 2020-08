Napoli, nuova maglia fa infuriare i fan: parte petizione – FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) Napoli, nuova maglia della squadra partenopea al centro di tantissime critiche da parte dei fan. I tifosi non hanno affatto apprezzato. Prima di tutto c’è da fare una premessa importante. Quelle di cui tutti parlano sono delle maglie le cui immagini sono trapelate su internet. Pare che saranno proprio quelle della prossima stagione, ma senza … L'articolo Napoli, nuova maglia fa infuriare i fan: parte petizione – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

manganiellomark : Yes or No? La nuova maglia di #Napoli #insigne - zazoomblog : Napoli rivolta contro la nuova maglia: Carlo Alvino sicuro di una prossima modifica - #Napoli #rivolta #contro… - Gianluc51248396 : @Nadiruzzo @ContinassaMech Ciao ti rispondo da tifoso del Napoli. Milik tra 5 mesi potrà firmare per una nuova squa… - infoitsport : Alvino: 'Nuova maglia Napoli sacra, ho una proposta! La seconda la volete con Qui, Quo e Qua?' - diegol60064077 : RT @nzognae: #leteinbianco quando vedi la nuova maglia del Napoli, dai un po di rispetto per i colori -