Napoli, dopo la protesta dei tifosi la “Lete” ci ripensa: cambia la scritta sulla maglia? (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – dopo che la Kappa ha svelato le nuove casacche per la stagione 2020/21, anche se si attende l’ufficialità della società, ai tifosi Napoli non è affatto piaciuta la scelta del colore rosso per promuovere lo sponsor dell’acqua Lete. Le nuove norme da quest’anno vietano la presenza delle toppe, così l’assenza della tradizionale banda che faceva da cornice alla scritta ha suscitato il malcontento sul web. Su twitter l’hashtag #LeteOut ha raggiunto il 2º posto in trend topic in Italia. Insieme a questo anche l’hashtag #boicottaLete e #Leteinbianco. Qualcuno ha anche creato account ad hoc come @TutelamagliaNA, “A tutela della maglia del ... Leggi su anteprima24

