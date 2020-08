Nanni Loy, 25 anni fa ci lasciava un protagonista della tv italiana. Ricordate le sue candid (e il suo Cagliari)? (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando ci si interroga sui motivi che hanno reso possibile l’età d’oro della Rai, quella tra gli anni Sessanta e i Settanta (una domanda ricorrente specie nei giorni in cui va in onda Techetechetè), una delle spiegazioni più convincenti è quella che si concentra sul rapporto tra la televisione e gli uomini provenienti da altre, diverse esperienze artistiche. A differenza di quanto accade ai nostri giorni, in cui chi fa televisione fa solo televisione, in una dimensione di specializzazione che sconfina nell’isolamento, la Rai di quegli anni coinvolgeva nei suoi progetti esponenti della letteratura, della carta stampata, del teatro e del cinema. Nanni Loy, che oggi ricordiamo a venticinque anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

