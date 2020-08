Musumeci: "A Lampedusa altri 38 migranti positivi al Coronavirus" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha riferito oggi una notizia datagli dagli operatori sanitari: altri 38 migranti tra quelli sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni sono stati trovati positivi al Coronavirus. Musumeci ha detto:"È l'ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l'atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo 'stato d'emergenza' per quell'isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l'indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita"Oggi a Lampedusa c'è ... Leggi su blogo

