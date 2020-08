Muore al supermercato | i colleghi nascondono il corpo in corsia | FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha un improvviso malore e Muore al supermercato. La direzione del negozio ordina ai suoi colleghi di celare il cadavere in corsia tra i clienti. Un dipendente Muore in negozio ed i suoi colleghi ne coprono il corpo con degli ombrelli. Il tutto proprio in mezzo alle corsie abitualmente percorse dai clienti. È questo il … L'articolo Muore al supermercato i colleghi nascondono il corpo in corsia FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

