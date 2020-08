Mourinho: «Bayern Psg? I tedeschi sono migliori come squadra» (Di venerdì 21 agosto 2020) José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato a Dazn della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg José Mourinho ha parlato della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domenica 23 agosto. Ecco le sue parole durante un’intervista a Dazn: Bayern MONACO – «Segnano molti gol, giocano un calcio molto intenso, anche perché la Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown: questo è stato importante per preparare bene la fase finale di Lisbona. Guarda la rosa del Bayern: Thiago, Müller, Neuer, Boateng, Alaba hanno già giocato una finale di Champions. Pavard non è mai stato in finale di Champions League, ma è ... Leggi su calcionews24

