Motomondiale, Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria (Di venerdì 21 agosto 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pol Espargarò chiude in vetta il venerdì di prove libere del Gran Premio di Stiria. Il Motomondiale continua il proprio percorso con la seconda tappa di fila in Austria e tra le curve del Red Bull Ring è il pilota spagnolo a far registrare il giro veloce in 1’23″638 durante il corso della sessione pomeridiana. Due decimi di vantaggio su un trio davvero caldo alle sue spalle: Jack Miller primo inseguitore in 1’23″859, poi il vincitore della scorsa gara Andrea Dovizioso e il portoghese Miguel Oliveira, protagonisti della top-3 delle libere 1. Seguono Takaaki Nakagami e le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. In difficoltà, invece, le Yamaha: Maverick Vinales centra il miglior tempo per la casa nipponica in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Motomondiale, Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria - princigallomich : Motomondiale, Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria - zazoomblog : Motomondiale Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria - #Motomondiale #Espargarò #comanda - nestquotidiano : Motomondiale, Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria - dianatamantini : MOTOGP - Pol Espargaró e KTM brillano nel pomeriggio austriaco, con il miglior crono nelle FP2 e nel venerdì di lib… -