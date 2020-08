MotoGp – Incidente Zarco-Morbidelli, la commissione ha deciso: penalizzato il pilota francese (Di venerdì 21 agosto 2020) Il verdetto tanto atteso è finalmente arrivato, a quasi una settimana dallo spaventoso Incidente tra Zarco e Morbidelli al Gp d’Austria. Nel venerdì delle prove libere del Gp di Stiria, la commissione di Sicurezza ha deciso di penalizzare Zarco, per guida irresponsabile. Il pilota francese, nel caso in cui dovesse gareggiare domenica al Red Bull Ring dopo le conseguenze riportate nell’Incidente della scorsa settimana, partirà dalla pitlane.L'articolo MotoGp – Incidente Zarco-Morbidelli, la commissione ha deciso: penalizzato il pilota francese ... Leggi su sportfair

