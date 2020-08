MotoGP, GP Stiria 2020: Johann Zarco potrà gareggiare, dichiarato ‘fit’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Johann Zarco potrà disputare il Gran Premio di Stiria. Dopo un controllo avvenuto durante il corso del pomeriggio, la Commissione medica del Motomondiale ha dichiarato ‘fit’ il pilota numero 5. Zarco, assente nel venerdì di libere in via precauzionale, nella gara domenicale sarà costretto a partire dalla pit-lane dopo la penalità comminata dalla Fim a seguito dell’incidente con Franco Morbidelli nello scorso GP d’Austria. Leggi su sportface

