MotoGP, Dovizioso: “Contento del lavoro fatto, possiamo migliorare ancora” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Sono contento del lavoro che abbiamo fatto perché facendo un buon tempo stamattina siamo riusciti a dedicare tutto il pomeriggio per la gara. Ci siamo portati avanti con le gomme per avere più feedback dello scorso weekend“. Lo ha dichiarato Andrea Dovizioso al termine del venerdì di libere del Gran Premio di Stiria concluso con il terzo tempo nella classifica combinata. “Gli avversari saranno belli carichi e c’è già chi ha fatto uno step in avanti – ha aggiunto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Noi siamo sulla stessa linea di gara 1 e c’è ancora possibilità di migliorare“. Infine sull’idea di Max Biaggi in merito a un suo possibile futuro in Aprilia: “Biaggi ... Leggi su sportface

