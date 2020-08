MotoGp, buone notizie per Johann Zarco: il francese correrà il Gran Premio di Stiria (Di venerdì 21 agosto 2020) Stamattina aveva ricevuto la brutta notizia della penalità per guida irresponsabile, conseguenza dell’incidente con Franco Morbidelli avvenuto nel GP d’Austria, nel pomeriggio invece Johann Zarco ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il francese infatti è stato giudicato ‘fit’ dalla Commissione Medica, dunque potrà prendere parte al GP di Stiria di domenica. Il pilota dell’Avintia è stato operato mercoledì per ridurre la frattura allo scafoide rimediata nella caduta con Morbidelli e, nonostante siano trascorse solo 48 ore dall’operazione, è riuscito a superare il decisivo test medico svolto oggi al Red Bull Ring. Zarco dunque sarà in pista domattina per le FP3, domenica invece inizierà la sua gara dalla ... Leggi su sportfair

