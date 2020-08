MotoGp, brutte notizie per la Honda: il rientro in pista di Marquez si allontana (Di venerdì 21 agosto 2020) I tempi di recupero di Alex Marquez potrebbero allungarsi, il pilota spagnolo è fermo dalla prima gara del 2020 disputata a Jerez, quando si fratturò l’omero dopo una rovinosa caduta. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl campione del mondo aveva affrettato i tempo provando a tornare in sella alla sua Honda dopo quattro giorni, lesionando però la placca inserita nella sua spalla. Un inconveniente che ha obbligato Marquez a operarsi nuovamente, prolungando così la sua assenza e fissando il rientro per il 13 settembre a Misano. Una data che potrebbe però essere disattesa, come rivelato da Alex Criville alla tv spagnola DAZN: “ho parlato con Marc e mi ha detto che vuole tornare al 100% della sua forma, che ha bisogno di più tempo questa volta e che non sa quando ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp brutte MotoGP, Dovizioso: Ripetermi al Red Bull Ring? Determinanti meteo e dettagli GPone MotoGP UFFICIALE Johann Zarco scatterà dalla pit lane in Stiria

MotoGP, per Zarco penalità dopo l'incidente: parte dalla pit lane in Austria

Come anticipato dalla Gazzetta il pilota francese della Ducati Avintia scatterà dalla pit lane nel suo prossimo GP. Arrivata la decisione dello Steward Panel: il pilota della Ducati Avintia punito per ...

