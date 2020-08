Mostra del Cinema di Venezia 2020, la cerimonia di apertura sarà proiettata in tutte le sale italiane (Di venerdì 21 agosto 2020) Conto alla rovescia per l’inizio della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. La cerimonia di apertura della, in programma il prossimo 2 settembre, sarà proiettata in diretta nelle sale Cinematografiche italiane. Una novità nell’anno della pandemia causata dal coronavirus che ha chiuso per mesi i Cinema che riapriranno il 27 agosto. “Un segnale forte e straordinario – rileva Mario Lorini, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – in un momento così difficile per la ripartenza dell’industria del Cinema, un contributo di grande solidarietà per la drammatica situazione in cui versano le ... Leggi su ilfattoquotidiano

