Montepremi Europa League 2020, Inter-Siviglia: quanto guadagnano le finaliste (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutto pronto per la finale di Europa League 2019/2020. L’Inter vuole coronare un cammino perfetto dopo aver eliminato il Getafe, il Bayer Leverkusen e lo Shakhtar Donetsk. Ritrovati poi i goal europei di Lautaro Martinez, tornato protagonista con una doppietta e un assist dopo un periodo di appannamento nel post lockdown: accanto all’argentino il solito Lukaku, vero trascinatore della squadra con 33 goal stagionali al primo anno in nerazzurro. Il Siviglia è invece una protagonista fissa della competizione: la formazione andalusa ha eliminato la Roma agli ottavi, il Wolverhampton ai quarti e il Manchester United in semifinale, mostrando a tratti un calcio spettacolare. Ma in termini economici, quanto guadagneranno le due ... Leggi su sportface

sportface2016 : #InterSiviglia Finale Europa League 2020, ecco quanto guadagneranno stasera le finaliste - marikalby : RT @FcInterNewsit: Europa League, il montepremi Uefa per l'Inter potrebbe alzarsi a 70 milioni di euro grazie alla vittoria in finale https… - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: Europa League, il montepremi Uefa per l'Inter potrebbe alzarsi a 70 milioni di euro grazie alla vittoria in finale https… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Europa League, il montepremi Uefa per l'Inter potrebbe alzarsi a 70 milioni di euro grazie alla vittoria in finale https… - FcInterNewsit : Europa League, il montepremi Uefa per l'Inter potrebbe alzarsi a 70 milioni di euro grazie alla vittoria in finale -

Ultime Notizie dalla rete : Montepremi Europa Europa League, il montepremi Uefa per l'Inter potrebbe alzarsi a 70 milioni di euro grazie alla... Fcinternews.it Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi può arrivare a 70 milioni

Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi, infatti, può arrivare fino a 70 milioni di euro. Un bel bottino in vista della nuova stagione La vittoria in Europa League potrebbe valere ...

Oltre 20 milioni di euro e un posto tra le teste di serie in Champions: chi vince l’Europa League trova un tesoro

MILANO. Altri 7.5 milioni di premi e soprattutto un posto tra le teste di serie della prossima Champions League, lasciapassare per avere maggiori probabilità di evitare un girone di ferro. Sono i vant ...

Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi, infatti, può arrivare fino a 70 milioni di euro. Un bel bottino in vista della nuova stagione La vittoria in Europa League potrebbe valere ...MILANO. Altri 7.5 milioni di premi e soprattutto un posto tra le teste di serie della prossima Champions League, lasciapassare per avere maggiori probabilità di evitare un girone di ferro. Sono i vant ...