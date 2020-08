Mobilità estiva: ANAS, al via il primo weekend di rientro dalle vacanze (Di venerdì 21 agosto 2020) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di ANAS: Rai Isoradio, Radio Italia, nazionale,, Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan, Veneto e Friuli ... Leggi su sulpanaro

SulPanaro : Mobilità estiva: ANAS, al via il primo weekend di rientro dalle vacanze - preuniop : Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e dom… - preuniop : Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e dom… - citynowit : ?? Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso - VAIstradeanas : RT @StradeAnas: Mobilità estiva: al via il 1° weekend di rientro dalle vacanze ?? previsto bollino rosso sabato 22 e domenica 23 per rientr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità estiva Centri estivi, ecco il «pacchetto» di proposte di centri sportivi, oratori e fattorie didattiche Il Sole 24 ORE