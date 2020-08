Milan News – Calciomercato: Aurier più vicino. Maldini vuole un giocatore del Real Madrid (Di venerdì 21 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: le trattative in casa rossonera avanzano. Oltre al rinnovo di Ibrahimovic, per il quale si lavora freneticamente per fare in modo che il giocatore sia in ritiro coi compagni, lunedì, ci sono almeno altre due situazioni da tenere sotto osservazione in queste ore. Da un lato si avvicina l’acquisto di Serge Aurier, terzino destro del Tottenham, dall’altro invece Paolo Maldini stra trattando col Real Madrid la possibilità di acquistare uno dei talenti blancos. Milan News – Calciomercato: Aurier più vicino. Maldini vuole un giocatore del ... Leggi su giornal

DiMarzio : Rinnovo #Ibrahimovic, il #Milan attende il sì dello svedese - DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Ibrahimovic - DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Cessione #Conti? Cifre ed impatto a bilancio - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… - Pall_Gonfiato : #Pistocchi dice la sua su #Pioli e #Rangnick -