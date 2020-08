Miguel Bosè “punito” dopo la manifestazione a Madrid corregge il tiro sulle dichiarazioni negazioniste (Di venerdì 21 agosto 2020) Miguel Bosè "punito" dopo la manifestazione a Madrid, cerca di correggere le ultime dichiarazioni per le quali è stato coinvolto in un vortice di polemiche che non accennano a spegnersi. L'artista ha perso sua madre Lucia, qualche mese fa, proprio per Coronavirus. In queste ore, è tornato a parlare di quanto accaduto e della manifestazione che si è tenuta a Madrid alla presenza di centinaia di persone. Sul virus ha dichiarato: "Esiste e ha ucciso molta gente, ma ora si è indebolito". Bosè non ha spiegato le motivazioni del suo gesto ma è tornato sui social per un video, all'interno del quale ha dichiarato: "Mi hanno punito. Sono stato un bambino cattivo. Quindi, per una settimana non ho una delle ... Leggi su optimagazine

