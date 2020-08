Migranti, Salvini: “Immigrazione clandestina! Denunciamo il governo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Matteo Salvini e la Lega vogliono denunciare il governo per immigrazione clandestina. La Sicilia è tornata la collasso e i sindaci sbottano, anche quelli Pd. matteo Salvini e nel riquadro lamorgese e conte (foto getty)Matteo Salvini, a processo ad ottobre, ribalta l’accusa e prepara con i suoi legali una denuncia al governo. “Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia all’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante del Covid e dei problemi sanitari”. Così ha detto il leader del Carroccio, ai microfoni di ‘Radio Radio’. Salvini, poi, esprime in una nota “totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che non vuole lo sbarco dalla nave usata per la ... Leggi su chenews

ferdinantripodi : Migranti, Salvini: 'Denunceremo il governo per favoreggiamento' #migranti - annarigel : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, #SALVINI DENUNCIA IL GOVERNO: 'FAVOREGGIAMENTO' - ADTacito : RT @Noiconsalvini: MIGRANTI, #SALVINI: 'DENUNCEREMO IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO' - cocchi2a : RT @M5SGiorgio: Bonus per le imprese danneggiate dal #Covid, beccata una senatrice della scuderia del #CazzaroVerde #Salvini. Nulla di nuov… - Noiconsalvini : MIGRANTI, #SALVINI: 'DENUNCEREMO IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO' -