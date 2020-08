Migranti, dopo Trapani anche Augusta nega lo sbarco alla nave-quarantena (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, ha firmato una ordinanza che dispone il “divieto assoluto di sbarco” nel porto della cittadina siracusana per la nave-quarantena Aurelia, della compagnia Snav, con a bordo 270 migranti. Analoga decisione era stata adottata 24 ore fa dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo avere ricevuto la notizia che la nave si stava dirigendo verso la citta’ della Sicilia occidentale dove gia’ staziona un’altra nave-quarantena, la Azzurra. Tranchida ha in seguito ritirato il provvedimento dopo che la Aurelia ha fatto rotta proprio verso Augusta, nella parte sud-orientale dell’Isola. Leggi su dire

