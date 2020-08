Microsoft Flight Simulator ed il 'monolite' che compare a Melbourne: si tratta di un 'errore di battitura' (Di venerdì 21 agosto 2020) A volte un errore all'interno dei videogiochi può portare a conseguenze esilaranti. E nel caso di Microsoft Flight Simulator, l'errore di battitura ha portato alla creazione di uno stranissimo "monolite" nei sobborghi di Melbourne.Microsoft Flight Simulator estrae i dati da Bing Maps, quindi qualsiasi particolarità o anomalia con i dati di Bing Maps era pronta per la replica nella ricreazione virtuale del pianeta di Asobo Studio. Ciò è particolarmente probabile dato che gli sviluppatori non possono controllare individualmente ogni città e località del pianeta e quando il gioco si basa su ricreazioni IA di dati Bing esistenti per i sobborghi più piccoli, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il monolite di Melbourne in #MicrosoftFlightSimulator è un 'errore di battitura'. - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Microsoft Flight Simulator è il nuovo Crysis? Per il dettaglio massimo occorre un PC che non esiste ancora - Asgard_Hydra : La misteriosa torre scoperta su Microsoft Flight Simulator - Asgard_Hydra : Microsoft Flight Simulator è il nuovo Crysis? Per il dettaglio massimo occorre un PC che non esiste ancora - Genjuro75 : RT @Multiplayerit: Microsoft Flight Simulator è il nuovo Crysis? Per il dettaglio massimo occorre un PC che non esiste ancora -