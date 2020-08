Michele Morrone, la star di 365 giorni ha una nuova fidanzata? (Di venerdì 21 agosto 2020) Si vocifera di una nuova fidanzata per Michele Morrone: ecco chi è l'imprenditrice araba che avrebbe conquistato il cuore dell'attore italiano. Michele Morrone avrebbe una nuova fidanzata: l'imprenditrice araba Sara Al Madani sarebbe la nuova fiamma della star del film 365 giorni. La notizia è stata lanciata come breaking news dall'account Instagram del settimanale Chi. L'attore italiano dopo il successo del film di 365 giorni è diventato un sex symbol internazionale tanto che Michele Morrone ha firmato un contratto a sei zeri per Guess. Nei giorni scorsi all'attore è stato attribuito un flirt con Belen ... Leggi su movieplayer

