Michele Morrone ha un nuovo amore? L’indiscrezione (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Michele Morrone sta riscuotendo un grande successo di pubblico grazie alla sua recitazione nel film 365 days e non solo: molte e molti dei suoi fan sono pazzi di lui. Con buona pace dei suoi seguaci però, stando ad alcune fonti tra le quali il settimanale Chi, l’attore avrebbe trovato una nuova fiamma. Si tratta dell’imprenditrice araba Sara Al Madani, CEO di Halahi, un’app che permette ai personaggi famosi di creare video personalizzati per i loro fan. I due si sarebbero conosciuti a Dubai, negli Emirati Arabi, in quanto Morrone sta lavorando alla creazione di un brand di profumi dalle fragranze arabe e Sara l’avrebbe contattato per farlo entrare nella community della sua app. Di seguito una gallery della Al Madani: E voi cosa ne pensate di questa nuova fiamma? L'articolo Michele ... Leggi su isaechia

veracegossip : Nuova fiamma per Michele Morrone che negli Emirati Arabi dove si trova per la sua nuova linea di profumi ha incontr… - donatda : #Repost chimagazineit • • • • • • BREAKING NEWS- A DUBAI MICHELE MORRONE TROVA L’AMORE CON UNA BELLISSIMA IMPRENDIT… - mari_marti89 : Buongiorno a tutti, la mia ossessione ultimamente si chiama Michele Morrone. E grazie a lui rimarrò single a vita. - Archi_T_Tetta : Stamattina mi sono svegliata Instagram stories di Michele Morrone. - GretaRaggini : In questi giorni sono troppo in fissa con 'Hard for me' di Michele Morrone?? #MicheleMorrone -