“Mi fanno stare bene”. Gemma Galgani, dopo mesi le prima parole su Nicola Vivarelli: la dama spiazza tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincorrono e chissà come e quando si incontreranno di nuovo. La coppia uscita due mesi fa da Uomini e Donne infatti continua a tenere alta l’attenzione e lanciare segnali intermittenti che lasciano capire poco o nulla del loro futuro prossimo. Gemma Galgani, secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a tornare in studio a settembre. Mentre sul destino di Nicola per ora non è dato sapere nulla. Tra i due tutto è ancora avvolto nel mistero e il pubblico è convinto che si scoprirà qualcosa solo quando tornerà in onda Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà a tenere al centro dell’attenzione le esperienze amorose della dama torinese, questo sembra ... Leggi su caffeinamagazine

