Meteo Italia tra due settimane: ciao ESTATE, di colpo (Di venerdì 21 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione continuano a mostrarci cambiamenti Meteo climatici rilevanti. Il periodo in oggetto è quello compreso tra fine agosto e i primi di settembre, allorquando le variazioni bariche che stanno iniziando in questi giorni potrebbero realmente condurci a un passaggio di testimone tra l’ESTATE e l’Autunno. Ricordiamoci tuttavia che il 1° settembre avrà inizio l’Autunno Meteorologico, significa che per quello astronomico ci sarà ancora da aspettare e nelle tre settimane che ci condurranno ufficialmente verso la nuova stagione potrebbero verificarsi condizioni Meteo estive. Negli ultimi anni il mese di settembre è stato spesso stabile e ... Leggi su meteogiornale

