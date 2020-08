METEO Italia: di nuovo CALDO AFRICANO, ma tornano SUPER TEMPORALI (Di venerdì 21 agosto 2020) METEO SINO AL 26 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo qualche giorno, torna alla riscossa l’anticiclone subtropicale che sta sferrando un attacco deciso verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l’Italia. Una massa d’aria molto calda, in seno al promontorio anticiclonico, inizia ad espandersi gran parte della Penisola. La rimonta anticiclonica è enfatizzata da una profonda depressione atlantica centrata sul Regno Unito. Il promontorio anticiclonico si sta distendendo verso nord-est, andando a proteggere tutta l’Italia e riportando CALDO intenso un po’ ovunque. La situazione attesa da qui al weekend non sarà però di blocco, ma anzi il promontorio anticiclonico subtropicale atteso sull’Italia sarà mobile. In poche parole, ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO ITALIA – Ecco la grande FIAMMATA, termometri OLTRE i +40°C ma con MALTEMPO in arrivo su diverse regioni… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 21/08/2020 diramato dal @DPCgov ieri 20/0… - Betty22754996 : RT @fanpage: Ancora caldo africano previsto per oggi, #21agosto - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ancora caldo africano previsto per oggi, #21agosto - rosalbaaggazio : RT @fanpage: Ancora caldo africano previsto per oggi, #21agosto -