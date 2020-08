Meteo, domani ultima ondata di caldo: poi arrivano i temporali: le previsioni (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora due giorni di caldo anomalo, con afa e temperature oltre i 35°C su gran parte d’Italia, poi tutto cambierà. L’anticiclone africano da domenica perderà potenza e il tempo cambierà radicalmente. Il team del sito comunica che venerdì e sabato le temperature saranno bollenti e il clima afoso. Meteo, le previsioni per domani I valori massimi saliranno fino a toccare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Temperature #Meteo ?? ?? La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteoro… - lamezianotizie : Meteo di #Lamezia per domani: min: 20 max: 31 - comunevenezia : ?? #Temperature #Meteo ?? ?? La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro me… - Ultron65 : RT @iconameteo: Proseguirà anche domani la fase di caldo intenso, ma da domenica qualcosa inizierà a cambiare #meteo #weekend #IconaMeteo… -