Meteo di fine Agosto: ESTATE avviata verso declino, potenziale “rottura” (Di venerdì 21 agosto 2020) Una potente rimonta anticiclonica subtropicale sta letteralmente arroventando l’Italia. Una potente lingua di fuoco si allunga dall’entroterra sahariano fin sul Mediterraneo Centrale, ma potrebbe essere l’ultima ondata di calore davvero tosta della stagione. Questo caldo, pur molto intenso, avrà breve durata. Il refrigerio, a suon di temporali, si farebbe strada già domenica al Nord. L’aria fresca penetrerà poi, in modo meno indolore, anche sul resto della Penisola tra lunedì e martedì. La rinfrescata d’inizio settimana potrebbe configurarsi solo come tregua, visto che a metà della prossima settimana una nuova onda anticiclonica subtropicale si gonfierà a ridosso dell’Italia. Tornerà un po’ di caldo, anche se nulla a che vedere con le temperature di questi giorni. Avremo ... Leggi su meteogiornale

biagio4658 : @simoneeli33 Alla fine ci sta, anche chi è nei 10 farà il time attack pomeriggio quindi alla fine la situazione non… - 055firenze : Meteo Toscana, le previsioni del fine settimana #meteo @flash_meteo - fontanabuona : Meteo: fine settimana bello, ma con clima afoso - lucainge_tweet : Meteo: fine settimana bello, ma con clima afoso - tigullio_tweet : Meteo: fine settimana bello, ma con clima afoso -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo fine

iLMeteo.it

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di ac ...Le trattative per portare la ex Grillaia sotto una regia che veda al comanda il territorio, Comune di Chianni in testa? Non si sono fermate. "Ma non si concluderanno in questa legislatura del consigli ...