Meteo dell’Inverno. NAO negativo, conseguenze (Di venerdì 21 agosto 2020) Scenari per un Inverno rigido in Europa. Immagine rappresentativa. Nell’Emisfero meridionale è Inverno, e ci sono insolite condizioni di Meteo avverso, nevicate insolite e ondate di freddo sprigionate dall’Artico. Ma nel nostro Emisfero l’Inverno è ben più articolato. In Nord America il freddo giunge da nord ovest, ed è frequente perché le zone fredde si estendono sul Canada. In Europa alle stesse latitudini del Canada, abbiamo l’Oceano Atlantico, che essendo un mare mitiga il clima e la stagione invernale, poi c’è anche la Corrente del Golfo. In Italia c’è anche il Mediterraneo dalle acque ben più miti dell’Oceano Atlantico alle medesime latitudini. Ecco perché in gran parte d’Italia il freddo fatica a venire. Il gran freddo in Europa ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo dell’Inverno Meteo Rovigo: molte nubi fino a mercoledì, bel tempo giovedì 3bmeteo