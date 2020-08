Meteo del weekend 21-23 agosto: caldo africano e temporali (Di venerdì 21 agosto 2020) Le previsioni in arrivo. Quello che sta per entrare è un weekend segnato dal caldo intenso e in parte dal tempo variabile, con temporali anche intensi al Nord. Ci avviciniamo alla fine di agosto con probabilmente l’ultima grande ondata di caldo dell’estate. Ecco cosa ci aspetta … Leggi su viagginews

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, nella giornata di #Ferragosto, su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia ?? L'allerta meteo-idr… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #18agosto, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - nauticatarello : Situazione meteo alle 11:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 28.1 °C Pressione: 1016.8 hPa Int… - 055firenze : Meteo Toscana, le previsioni del fine settimana #meteo @flash_meteo -