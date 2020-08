Meteo – Anomalo ciclone colpisce l’Europa: ecco le conseguenze sull’Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) Si è trattata di una vera e propria tempesta autunnale quella che si è abbattuta tra Mercoledì 19 e Giovedì 20 agosto sull’Irlanda per poi proseguire verso est coinvolgendo anche la Scozia, il Galles e l’Inghilterra. Le condizioni Meteo sono risultate avverse, il centro di bassa pressione si è approfondito a ridosso della terraferma fino a 975 hPa e … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Anomalo

iLMeteo.it

Meteo: CICLONE Anomalo colpisce l'EUROPA! Ecco le immediate CONSEGUENZE per l'ITALIA Non c’è pace per il Nord Europa a seguito delle innumerevoli perturbazioni che scorrono senza sosta alle alte latit ...Una insolita per non dire anomala tempesta estiva che ha avuto sull'Inghilterra gli effetti di un autunno anticipato. Ellen si è rapidamente formata in aperto atlantico approfondendosi fino a 970 hPa, ...