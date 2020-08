Meteo: 48 ore di caldo torrido, poi temporali nel weekend sulla Lombardia (Di venerdì 21 agosto 2020) Un campo di alta pressione di matrice africana si espande a tutta Italia determinando un’intensa ma breve ondata di caldo sulla Lombardia. Tra venerdì e sabato temperature massime fino a 34-36 gradi in pianura, associate a condizioni di caldo afoso. Sabato un primo lieve cedimento del campo anticiclonico favorirà un aumento dell’instabilità sull’arco alpino con … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

