Messi mai così lontano dal Barcellona. Zhang ci spera, ma operazione da 500 milioni in tre anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Crepe tra il Barcellona e Lionel Messi Lionel Messi non è mai così vicino dal lasciare il Barcellona. L’attaccante argentino riflette sul futuro e le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri dopo l’incontro con il neo allenatore blaugrana Koeman non aiutano a rasserenare l’ambiente e, anzi, hanno creato maggiore incertezza. “La tensione cresce e il futuro di Messi mai è stato tanto lontano dalla città che lo ha adottato e cresciuto. Il Barcellona voleva alzare un muro e allontanare le pretendenti. Che invece possono sperare. L’Inter è in prima fila. Lavora in silenzio da tempo, sfruttando ogni rapporto possibile, nella finanza e nella moda. A Milano smentiscono, ma la ... Leggi su intermagazine

alwaysyouhaz_ : Ieri mi è capitato nella sezione ricerca un account su B e ha pubblicato la storia della corona. Ci credete che si… - Compagno_Pert : Come mai la sempre battagliera Santanchè non commenta la notizia che ci sono sei dipendenti del suo #Billionaire po… - _noi_e_voi_ : @Danilo_Sant65 @Alessia_ing @ItalyQanons @g_occhionero @ausoloda @Raffaella017 @Angie95485992 @Cristian_FF_79… - gianz91 : @erion101010 @Vatenerazzurro1 Ti sbagli, non ha mai detto di avere conferme della permanenza di Messi a Barcellona,… - Tanino98690526 : @MischiGiordano Non verrà mai dai prescritti Messi -