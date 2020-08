Mercato Juventus, “Sportmediaset”: deciso il nuovo obiettivo per l’attacco (Di venerdì 21 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. Oltre alle operazioni in uscita si lavora anche per alcuni colpi, con la priorità adesso che sembrerebbe diventata quella di rinforzare l’attacco. deciso l’obiettivo primario per la Juve di Pirlo, spodestato dalla lista della spesa di Paratici un profilo con le quotazioni che salgono per un altro bomber della Serie A. Mercato Juventus: Dzeko obiettivo primario per l’attacco La Juventus sarebbe pronta a trattare con la Roma l’acquisto di Edin Dzeko: secondo quanto riferito da “Sportmediaset”, i bianconeri, vista anche la richiesta del neo-tecnico, Andrea Pirlo, sarebbero intenzionati a lanciare ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - Sport_Mediaset : #Benzema fa sognare i tifosi bianconeri: si allena col pallone della #Juve. Il dettaglio contenuto in un video pubb… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - NetworkInquirer : Sembra il mercato della Juventus - GiuseppeConi1 : @EdoardoMecca1 @NoireButterfly_ Paratici persona seria e immenso conoscitore di calcio. Per il secondo anno consecu… -