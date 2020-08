Mercato Juventus, il futuro di Perin è in Premier (Di venerdì 21 agosto 2020) Mercato Juventus – Continua il lavoro della dirigenza bianconera sulle cessioni. Prima di acquistare, infatti, il d.s Fabio Paratici vorrebbe anzitutto sfoltire la rosa per far respirare le casse del club. Dopo l’addio di Blaise Matuidi, si cerca di piazzare anche Mattia Perin. Il portiere, che è stato in prestito al Genoa durante la seconda metà della stagione, non si fermerà alla Continassa. Mercato Juventus: Perin verso la Premier Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tramite i microfoni di Sky Sport, il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Il Fulham, infatti, ha preso informazioni dopo aver ottenuto la promozione nella massima serie. Leggi anche:Mercato ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - infoitsport : Triangolo di mercato che coinvolge Juventus, Napoli e Roma. Higuain terzo incomodo - jacopo_1995 : @romeoagresti @GoalItalia @goal Deve smentire ogni notizia perche la Juventus non farà mercato. Ha il mandato di no… -