Mercato Juventus, contatti per la nuova mezz’ala: vuole solo la Juve (Di venerdì 21 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juve avrebbe rotto gli indugi e avrebbe individuato in Rodrigo De Paul il rinforzo adatto per rimpolpare la mediana a disposizione di Andrea Pirlo. Il classe ’94 dell’Udinese, autore di 7 goal e 6 assist nelle 34 presenze stagionali, è pronto per il grande salto, e Fabio Paratici sarebbe in pressing costante su di lui, pronto ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze opportune. Mercato Juventus, contatti per De Paul Secondo quanto rivelato da calcioMercato.it, il jolly dell’Udinese avrebbe soltanto la Juve in testa, avendo rifiutato le avances delle altre pretendenti ( Inter, Roma, Fiorentina e Napoli in primis). Una trattativa ufficiale tra le due ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - scuroscuroscuro : RT @perchetendenza: 'Rugani': Perché secondo Todofichajes la Juventus è molto vicina a chiudere con l'Arsenal l'operazione di mercato che d… - LordLoree : RT @perchetendenza: 'Rugani': Perché secondo Todofichajes la Juventus è molto vicina a chiudere con l'Arsenal l'operazione di mercato che d… -