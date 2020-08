Mentre in Italia non sappiamo decifrare dei numeri, in Francia il calcio riparte con 5 mila spettatori (Di sabato 22 agosto 2020) Il 20 agosto in Francia si sono registrati 4.771 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. numeri ben più alti di quelli Italiani, ma affrontati – chissà perché – in maniera diversa. Il presidente Macron, infatti, ha annunciato che non ci sarà un nuovo lockdown: “I danni economici sarebbero troppi, il rischio zero non esiste”. E così la vita non si ferma, si raccomandano le solite regole basilari e il calcio riparte… con i tifosi. Oggi è iniziata la Ligue 1 2020-2021, la nuova stagione del massimo campionato francese. E la prima partita, Bordeaux-Nantes, ha ospitato allo stadio 5 mila spettatori, il massimo consentito. In Francia hanno riaperto gli stadi al pubblico, dunque, ... Leggi su calcioweb.eu

