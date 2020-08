Meloni contro Conte: “Vuole nuovo lockdown per rinviare elezioni che sa di perdere” (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – ”Adesso il governo vuole un nuovo lockdown, ci stanno provando in tutti i modi. Hanno riacceso la macchina del terrore”. Parola di Giorgia Meloni che lancia una pesante accusa contro Giuseppe Conte e i compagni giallofucsia. La leader di Fratelli d’Italia, pur precisando di essere sempre stata ”per seguire tutti i protocolli e osservare le massime precauzioni”, fa presente che “vedere un governo che si accanisce con i giovani e le discoteche e lascia aperti i confini a migliaia di migranti spesso contagiati che puntualmente si danno alla macchia fa pensare che tutto questo risponda a un disegno“. “Conte ha usato il coronavirus e punta al lockdown” Un disegno ben preciso, secondo la ... Leggi su ilprimatonazionale

