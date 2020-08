Meghan Markle, nuova missione politica (dalla parte delle donne) (Di venerdì 21 agosto 2020) Meghan Markle è tornata. E la sua nuova missione sembra sempre più la politica. Ieri, infatti, la duchessa è stata ospite del When All Women Vote Couch Party, una festa virtuale per celebrare il 100° anniversario del 19esimo emendamento che nel 1920 ha dato alle donne il diritto di voto negli Stati Uniti. L’evento fa parte del progetto «When We All Vote», lanciato nel 2018 e di cui Michelle Obama è una delle principali promotrici, il cui obiettivo è quello di «aumentare la partecipazione elettorale, raggiungere ogni cittadino americano, specialmente le fasce d’età e le etnie meno coinvolte». Leggi su vanityfair

Notiziedi_it : Meghan Markle si scaglia contro la regina: “Razzismo e nessuna possibilità di votare” - Fagottinas_aunt : @Gonnyword Esatto, gli americani stessi a giudicare dai commenti sono contrariati dalla cosa. Ma lei se non fosse p… - VanityFairIt : Secondo fonti vicine al principe e a sua moglie, la casa acquistata a luglio, per quattordici milioni di dollari, s… - Rada00563645 : RT @vogue_italia: Kate Middleton porta l'anello di fidanzamento donato dal Principe Carlo a Lady Diana. Valore: 500mila euro - giorgiogaias : RT @vogue_italia: Kate Middleton porta l'anello di fidanzamento donato dal Principe Carlo a Lady Diana. Valore: 500mila euro -