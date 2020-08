Meghan Markle, la mancanza di rispetto alla Regina Elisabetta davanti a Harry (Di venerdì 21 agosto 2020) Meghan Markle continua ad attirare su di sé polemiche e discussioni: questa volta sembrerebbe aver mancato di rispetto alla Regina Elisabetta, proprio davanti al Principe Harry. In questi ultimi giorni il Duca e la Duchessa del Sussex hanno partecipato a diverse iniziative. La coppia ha parlato con un gruppo di giovani del Queen’s Commonwealth Trust, un’organizzazione che garantisce un uso responsabile dei social network. In una videoconferenza dalla loro nuova villa super lusso a Santa Barbara, in California, Meghan e Harry si sono espressi sull’importanza di avere un “atteggiamento positivo” sul web, condannando il cyberbullismo e chiedendo ai giovani di non ... Leggi su dilei

CorriereUmbria : Harry e Meghan, blitz della solidarietà: distribuiscono cibo e libri ai bambini bisognosi | Le foto #meghan… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate Middleton porta l'anello di fidanzamento donato dal Principe Carlo a Lady Diana. Valore: 500mila euro - zazoomblog : Meghan Markle punta alla Casa Bianca Lei e Michelle Obama dalla stessa parte - #Meghan #Markle #punta #Bianca - MartinGConde : ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA 2020. MEGHAN MARKLE - Harry, le frizioni con la famiglia reale e le lacri… - infoitinterno : Meghan Markle, nuova missione politica (dalla parte delle donne) -