Mavi Vatan: il sogno segreto del Sultano (Di sabato 22 agosto 2020) Incardinare le proprie scelte politiche in base a una strategia precisa e a lungo termine permeata di dottrina e dal carattere visionario non è una prerogativa di tutti i Paesi. Sono poche le potenze mondiali che possono realmente dirsi in grado di condurre questo tipo di scelta. Una di questa è la Turchia, che da … InsideOver. Leggi su it.insideover

La vocazione mediterranea della patria turca

Quando Erdogan sperimentava i primi anni di potere d’un rilanciato schieramento islamico con la sigla dell’Akp, l’ammiraglio Cem Gürdeniz parlava di “Mavi vatan” che significa “Patria bleu” e riporta ...

Alta tensione tra Turchia e Grecia, la crisi delle trivelle può spingere Ankara fuori dalla Nato verso Mosca

“Mavi Vatan descrive il ritorno della Turchia al mare, l’unione tra Anatolia e Mediterraneo orientale, si tratta di una dottrina con cui la Turchia persegue i propri diritti nel Mediterraneo”, precisa ...

