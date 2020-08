Matteo Salvini va all’attacco: “Denuncio il governo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Matteo Salvini si dice pronto a denunciare il governo per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” con un’aggravante Matteo Salvini vuole denunciare il governo italiano guidato da Giuseppe Conte. “Come Lega, con i nostri avvocati, stiamo preparando una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina“, ha detto, con l’aggravante del Covid e dell’emergenza sanitaria. Sempre sulla questione migranti, il leader del maggiore partito di opposizione ha espresso solidarietà al primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchina, che non ha voluto lo sbarco della nave “Aurelia” della compagnia Snav usata per la quarantena dei migranti e ora diretta verso Augusta, in provincia di Siracusa. “Sono orgoglioso di aver difeso i ... Leggi su bloglive

