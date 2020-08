Matteo Berrettini si racconta: “Con il lockdown ho scoperto la forza della solitudine” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il tennista è solo. È vero che ognuno ha il suo team con il quale lavora e si confronta ma, alla fine, in campo si è soli. Contro tutti. E fin quando non esisterà il time-out col coach, al di là delle sperimentazioni di queste esibizioni in cui ho giocato, i problemi tocca risolverseli da soli“. Matteo Berrettini, numero 8 del ranking ATP, si racconta in un’intervista rilasciata a La Repubblica dove parla della solitudine di un tennista. “È una cosa che ho dentro, sono sempre stato così: ricordo che quando ero bambino mia madre aveva notato che mi piaceva giocare da solo, e anzi si preoccupava perché aveva paura che diventassi un bimbo isolato – ha rivelato il tennista romano -. Sono fatto così, mi piace stare da solo per avere ... Leggi su sportface

