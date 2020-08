Matera, polemica dopo il video di un anziano che chiede assistenza alla guardia medica: “Maltrattato”. Ordine: “Seguite prescrizioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) È diventato presto un caso il video pubblicato da un cittadino di Matera, in cui si vede un anziano di 90 anni attendere di ricevere assistenza davanti allo studio della guardia medica, a cui si rivolge per una prescrizione vista l’assenza del medico curante. L’uomo piange perché gli viene risposto di andare via. Interviene un cittadino, autore del video, che minaccia la diffusione delle immagini, poi fatte circolare sui social, e chiede umanità. Quindi l’anziano viene fatto entrare. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, medico pediatra. “In merito allo spiacevole episodio successo ... Leggi su ilfattoquotidiano

