Matera, 90enne in lacrime chiede le medicine alla guardia medica. Il video: 'Trattato come un cane' (Di venerdì 21 agosto 2020) In breve tempo è diventato virale a Matera un video in cui un anziano di 90 anni , di sera, attende di ricevere assistenza per la necessità di alcune medicine davanti alla guardia medica a cui chiede ... Leggi su leggo

aldoalpegiani : Matera, 90enne maltrattato da due dottoresse della guardia medica: la video-denuncia - leggoit : Matera, 90enne in lacrime chiede le medicine alla guardia medica. Il video: «Trattato come un cane» - mercurinb : #medici Non mi va di difendere alcuno. Ma che un 90enne vada alla guardia medica x farsi prescrivere delle medicin… - Mau13pol : RT @repubblica: Novantenne maltrattato da due dottoresse della guardia medica - repubblica : Novantenne maltrattato da due dottoresse della guardia medica -