Mascherine, ventilatori, guanti: prezzi gonfiati fino all’ 800% dagli “sciacalli del Covid” – Lo studio (Di venerdì 21 agosto 2020) Il commissario Domenico Arcuri le ha definite «vergognose speculazioni»: i risultati dell’indagine sulla spesa sanitaria in emergenza, condotta dall’Autorità Anticorruzione, hanno disegnato uno scenario a dir poco avvilente. Il costo di visiere, Mascherine, camici medici e guanti, oscilla di Regione in Regione con una differenza di valore tra il 300% e l’ 800%. In almeno nove casi su dieci le aziende sanitarie hanno tenuto trattative private con le imprese, che puntualmente non sono state accompagnate da un dovuto controllo sui fornitori. Tutto questo ha portato non solo a cifre gonfiate ma anche a ritardi della fornitura, riscontrati nel 25% dei contratti, all’impossibilità di garantire l’intera quantità di prodotti ordinati, alla mancanza del requisito di ... Leggi su open.online

