Marzia Casolati: la leghista “furbetta del bonus 1500” che diceva “non prenderei mai soldi pubblici” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ieri la Lega ha sospeso la senatrice Marzia Casolati perché la parlamentare ha percepito il contributo di 1500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale costrette alla chiusura per il lockdown. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ieri motivando il provvedimento spiegava che si è trattato di un comportamento non opportuno. La senatrice, che possiede un’attività commerciale, la gioielleria Casolati, un negozio storico in Galleria Umberto I a Porta Palazzo, a Torino, fin dal giorno in cui è stato varato il bonus regionale, il 14 maggio, si è subito mostrata entusiasta e molto informata, come dimostra un suo post su Facebook dell’epoca in cui spiega chi ne aveva diritto: Spiega Lo Spiffero, che ha raccontato ... Leggi su nextquotidiano

