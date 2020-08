Marvel's Avengers riapre i server per l'ultima sessione di open beta su PC e console (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo weekend, dal 21 al 23 agosto, i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC, avranno la possibilità di provare nuovamente l'imminente titolo Crystal Dynamics e Square Enix dedicato ai Vendicatori, l'action RPG Marvel's Avengers.Tutto ciò, grazie ad una nuova sessione di open beta, aperta a tutti i giocatori di tutte e tre le piattaforme. Non è più necessario aver pre-ordinato il titolo per potervi accedere, vi basterà solo scaricare il client della beta e sarete pronti per l'avventura.La beta include quattro missioni Eroe della campagna singleplayer, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Le Zone di guerra e le Zone di atterraggio possono essere affrontate in solitaria con un eroe qualsiasi, ... Leggi su eurogamer

