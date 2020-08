Marvel's Avengers introduce i nostri avversari, le industrie A.I.M. e le loro pericolose creazioni (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Marvel Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per l'imminente action-adventure di Crystal Dynamics e Square Enix, Marvel's Avengers.Il video, visibile in fondo alla notizia, introduce e ci parla nel dettaglio degli antagonisti principali del gioco, le Avanzate Idee Meccaniche (nota anche come A.I.M.), illustrandone il suo ruolo all'interno del gioco, le origini del fumetto e alcune chicche segrete.Ad esempio, sapevate che la A.I.M. è considerata quasi alla pari con la ben più nota organizzazione Hydra? L'unica differenza è che i nemici di Captain America vogliono conquistare il mondo tramite agenti, soldati e mezzi militari, mentre la A.I.M. è pura è semplice scienza.Leggi altro... Leggi su eurogamer

